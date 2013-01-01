Подставки и салфетницы

В этой категории собраны салфетницы из дерева с отделениями под соль, перец, специи или соус. Габариты подставок учитывают стандартные и самые восстребованные размеры бумажных салфеток (125мм и 165мм) и мельниц для специй. Удобные ручки для переноски станут прекрасным дополнением на пикнике или при использовании на предприятиях общественного питания. Ну, и конечно же, роскошный природный узор дуба и ясеня станет приятной и теплой деталью вашего интерьера.