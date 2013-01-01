 

Специальное предложение

  • Подставка из дуба для специй
    Подставка из дуба для специй
    Размер подставки: 21,5x12 см, высота - 17,5 см. Размер колбы для специй: 20x2 см. Материал: дуб. Цвет: ореховый. В комплект входят: 1. подставка ...
    3790 руб

Подобрать

Вы смотрели

Главная > Аксессуары > Подставки и салфетницы

Подставки и салфетницы

Подставки и салфетницы

 В этой категории собраны салфетницы из дерева с отделениями под соль, перец, специи или соус. Габариты подставок учитывают стандартные и самые восстребованные размеры бумажных салфеток (125мм и 165мм) и мельниц для специй. Удобные ручки для переноски станут прекрасным дополнением на пикнике или при использовании на предприятиях общественного питания. Ну, и конечно же, роскошный природный узор дуба и ясеня станет приятной и теплой деталью вашего интерьера.

 

Подставка под салфетки 125мм

Подставка под салфетки 125мм

Размеры: 14,5x14,5x8 см. Материал: дуб. Цвет: ореховый.
Подробнее
1450 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
Подставка для салфеток 125 мм из темного дуба

Подставка для салфеток 125 мм из темного дуба

Размеры: 14,5x14,5x8 см. Материал: дуб. Цвет: угольный.
Подробнее
1450 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
Ящик для столовых приборов

Ящик для столовых приборов

Материал: дуб. Размеры 27x13x5 см. Цвет: ореховый
Подробнее
1490 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
 
Подставка из дуба для столовых приборов

Подставка из дуба для столовых приборов

Размер 10x10 см. Высота - 15 см. Цвет шоколадный.
Подробнее
1590 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
Салфетница из дуба 3 отделения

Салфетница из дуба 3 отделения

Салфетница из дуба, размер:15х15х8см, цвет светло-ореховый.
Подробнее
1650 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
Салфетница из темного дуба 3 отделения

Салфетница из темного дуба 3 отделения

Салфетница из дуба, размер:15х15х8см, цвет угольный.
Подробнее
1650 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
 
Салфетница из светлого дуба с отделениями под соль и перец

Салфетница из светлого дуба с отделениями под соль и перец

Салфетница с отделениями под соль и перец, размер 15х23см, высота 9см, цвет ореховый. Матер...
Подробнее
2190 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
Салфетница из дуба с отделениями под соль и перец

Салфетница из дуба с отделениями под соль и перец

Салфетница с отделениями под соль и перец, размер 15х23см, высота 9см, цвет шоколадный. Мат...
Подробнее
2190 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
Салфетница из темного дуба с отделениями под соль и перец

Салфетница из темного дуба с отделениями под соль и перец

Салфетница с отделениями под соль и перец, размер 15х23см, высота 9см, цвет угольный. Матер...
Подробнее
2190 руб
Подробнее
Добавить к сравнению
 
1 2 3 4 »

Товар добавлен в корзину

Продолжить покупки Оформить заказ