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Размер подставки: 21,5x12 см, высота - 17,5 см. Размер колбы для специй: 20x2 см. Материал: дуб. Цвет: ореховый. В комплект входят: 1. подставка ...3790 руб
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Подставки и салфетницы
В этой категории собраны салфетницы из дерева с отделениями под соль, перец, специи или соус. Габариты подставок учитывают стандартные и самые восстребованные размеры бумажных салфеток (125мм и 165мм) и мельниц для специй. Удобные ручки для переноски станут прекрасным дополнением на пикнике или при использовании на предприятиях общественного питания. Ну, и конечно же, роскошный природный узор дуба и ясеня станет приятной и теплой деталью вашего интерьера.
Подставка под салфетки 125мм
Размеры: 14,5x14,5x8 см. Материал: дуб. Цвет: ореховый.
1450 руб
Подставка для салфеток 125 мм из темного дуба
Размеры: 14,5x14,5x8 см. Материал: дуб. Цвет: угольный.
1450 руб
Подставка из дуба для столовых приборов
Размер 10x10 см. Высота - 15 см. Цвет шоколадный.
1590 руб
Салфетница из дуба 3 отделения
Салфетница из дуба, размер:15х15х8см, цвет светло-ореховый.
1650 руб
Салфетница из темного дуба 3 отделения
Салфетница из дуба, размер:15х15х8см, цвет угольный.
1650 руб
Салфетница из светлого дуба с отделениями под соль и перец
Салфетница с отделениями под соль и перец, размер 15х23см, высота 9см, цвет ореховый. Матер...
2190 руб
Салфетница из дуба с отделениями под соль и перец
Салфетница с отделениями под соль и перец, размер 15х23см, высота 9см, цвет шоколадный. Мат...
2190 руб
Салфетница из темного дуба с отделениями под соль и перец
Салфетница с отделениями под соль и перец, размер 15х23см, высота 9см, цвет угольный. Матер...
2190 руб